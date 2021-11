Poco M4 Pro 5G lancé avec Dimensity 810, écran 90 Hz et charge rapide 33 W : tout savoir

Le prix et la disponibilité en Inde n’ont pas encore été annoncés.

Le spin-off de Xiaomi, Poco, a lancé mardi le Poco M4 Pro 5G pour le marché mondial. Il s’agit d’un suivi du Poco M3 Pro 5G, le premier téléphone 5G de Poco, sorti plus tôt dans l’année. Il s’agit essentiellement d’un Redmi Note 11 5G avec la marque Poco. Le prix commence à 229 euros, ce qui correspond à peu près à Rs 19 600. Parallèlement au Poco M4 Pro 5G, Poco a également annoncé une nouvelle option de couleur Moonlight Silver pour le Poco F3 existant.

Spécifications et fonctionnalités du Poco M4 Pro 5G

Le Poco M4 Pro 5G est livré avec un écran LCD IPS 1080p de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une découpe perforée, qui abrite une caméra selfie de 16 MP. Le taux d’échantillonnage tactile est réglé sur 240 Hz et il y a Corning Gorilla Glass 3 pour la protection.

Sous le capot, le téléphone dispose d’un système sur puce MediaTek Dimensity 810 qui est associé à jusqu’à 6 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage. Ceci est extensible. Le logiciel est MIUI 12.5 basé sur Android 11 pour Poco.

Pour la photographie, le Poco M4 Pro 5G est livré avec deux appareils photo : un 50MP de large et un autre ultra grand-angle de 8MP.

L’ensemble est complété par une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 33 W, deux haut-parleurs et NFC.

Le design du téléphone est familier. À première vue, cela ressemble à un croisement entre le Poco M3 Pro et le Redmi Note 11. Poco proposera le Poco M4 Pro 5G dans sa teinte jaune caractéristique avec des options bleu et noir. La biométrie sera gérée par un lecteur d’empreintes digitales monté sur le côté.

Prix ​​et disponibilité du Poco M4 Pro 5G

Le Poco M4 Pro 5G démarre à 229 euros (environ Rs 19 600) pour une version avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Une version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage coûtera aux acheteurs 249 euros (environ Rs 21 300). Il sera disponible à l’achat à partir du 11 novembre. Poco vendra dans un premier temps le Poco M4 Pro 5G avec une remise promotionnelle « early bird » de 30 euros.

Le prix et la disponibilité en Inde n’ont pas encore été annoncés.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.