Poco M4 Pro 5G officiellement confirmé, sera lancé le mois prochain

Poco a confirmé que le M4 Pro arrive et sera lancé le 9 novembre. Les listes précédentes indiquent des variantes 4 Go/64 Go et 6 Go/64 Go, ainsi qu’une charge de 33 W.

La série de téléphones M de Poco existe depuis un certain temps, il s’agit généralement d’appareils Redmi avec un nouveau design et un prix compétitif. Le prochain téléphone de la société, le Poco M4 Pro, est déjà passé par la FCC, mais la société officialise maintenant cet appareil.

Poco a dévoilé le nom du M4 Pro 5G sur les réseaux sociaux aujourd’hui, tout en annonçant également un événement de lancement en ligne le 9 novembre à 20 h, heure de Pékin (8 h HE). Vous pouvez consulter l’affiche de l’événement en haut de la page.

Nous avons déjà quelques pépites d’informations, la FCC confirmant les variantes 4 Go/64 Go et 6 Go/128 Go, pour commencer. La liste révèle également les capacités NFC, MIUI 12.5 et la prise en charge de la double carte SIM.

Une autre liste de certification indiquait également une prise en charge de la charge de 33 W, ce qui serait une amélioration bienvenue par rapport aux vitesses de 18 W du M3 Pro.

Sinon, nous devrons attendre le mois prochain pour voir ce que le Poco M4 Pro a d’autre à offrir. Mais nous espérons que ce nouveau téléphone poursuivra la tendance Poco d’offrir des prix compétitifs.