POCO préparerait des ordinateurs portables qui verraient le jour plus tôt que prévu | La technologie

Ceux de POCO prépareraient des appareils pour entrer sur le marché des ordinateurs portables et le feraient beaucoup plus tôt que prévu.

Le marché des ordinateurs portables semble avoir un nouveau concurrent sous peu et, bien qu’il soit redondant, il sera PEU. Les plus récents suggèrent que la société d’appareils mobiles fabrique des ordinateurs portables et qu’ils pourraient arriver plus tôt que prévu.

La vérité est que le mouvement aurait beaucoup de sens et que Xiaomi et Redmi ont des familles d’ordinateurs portables. Ceux qui ont été laissés de côté étaient ceux de POCO et ce n’est peut-être plus comme ça. Bien sûr, les équipes qu’ils prépareraient auraient un public assez spécifique et ce seraient eux les gamers.

Contrairement à Xiaomi, qui possède à la fois des séries professionnelles et des portables gamers occasionnels, celles de POCO se concentreraient uniquement sur ce secteur. Les ordinateurs Redmi resteraient des appareils moins chers et conçus pour offrir un rapport qualité/prix plus intéressant.

Parmi les fuites et rumeurs qui entourent les ordinateurs POCO il n’y a pas de date précise, ce qui se dit c’est qu’ils pourraient arriver tout au long de 2022. Compte tenu du marché des ordinateurs portables, il ne serait pas étrange que ceux de la firme asiatique aient décidé de se diversifier. .

Il n’y a pas beaucoup de détails sur un premier appareil POCO, la seule chose que l’on sache est que très récemment un ordinateur portable avec une batterie de 55 Wh est apparu sous le nom de Redmi, mais peu de temps après il a été identifié comme un ordinateur portable POCO.

Nous devrons attendre pour connaître les véritables plans de POCO dans le secteur des ordinateurs portables, pour le moment, tout ce que l’on sait est un écran de fumée sur ces nouveaux équipements en cours de préparation par ceux de la firme de smartphones avec système d’exploitation Android .

Au niveau des utilisateurs, il est intéressant de voir la compétitivité entre les différentes entreprises et POCO peut venir animer le secteur, mettant des entreprises plus classiques comme Lenovo ou Asus à la croisée des chemins. Tout reste à voir et nous serons attentifs aux déplacements de POCO.