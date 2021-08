Poco reconnaît les problèmes de chauffage sur Poco F3 GT

in

Le dernier smartphone phare de Poco – le Poco F3 GT a été lancé il y a quelques semaines en Inde et est livré avec le chipset de la série Dimensity 1200 de MediaTek.

Cet appareil axé sur le jeu est livré avec quelques boutons d’épaule MagLev et offre un taux de réponse tactile élevé de 480 Hz qui aide les utilisateurs à obtenir la meilleure expérience de jeu avec un budget limité.

Avec toutes ces fonctionnalités en place, associées à un processeur puissant et à une quantité suffisante de RAM, le téléphone, comme prévu, a reçu une réponse positive de la part des premiers utilisateurs. Cependant, le même groupe d’utilisateurs a maintenant commencé à se plaindre que le Poco F3 GT a des problèmes de chauffage.

Certains utilisateurs se sont tournés vers les médias sociaux pour exprimer leur mécontentement car le téléphone devient plus que chaud pour certains utilisateurs. Certains utilisateurs ont signalé que leur téléphone reste plus chaud que la normale lors d’une utilisation régulière et commence à surchauffer lorsqu’ils jouent à des jeux.

@pocof3gt le téléphone chauffe comme une guérison lorsqu’il joue pendant 1 heure11 août 2021

@POCOSupport @IndiaPOCO @POCOGlobal @s_anuj poco F3 Gt a de nombreux problèmes tels que le chauffage pendant le jeu et le chargement des deux.La décharge de la batterie est élevée, elle ne semble pas vraiment proche de 4k mah, même oubliez 5065.Veuillez résoudre tous ces problèmes. Cela ne peut pas être le produit que vous pouvez livrer11 août 2021

@IndiaPOCO HEY POCO JE SUIS TRÈS TRÈS TRÈS DÉÇU SEULEMENT UN SEUL PENSE À POCO F3 GT LE PROBLÈME DE CHAUFFAGE QUE NOUS RENCONTRONS DANS LE MOBILE S’IL VOUS PLAÎT S’IL VOUS PLAÎT APPUYEZ SUR LA MISE À JOUR POUR RAGARDING CE SVP S’IL VOUS PLAÎT S’IL VOUS PLAÎT S’IL VOUS PLAÎT S’IL VOUS PLAÎT6 août 2021

J’ai acheté poco F3 gt mobile auprès de @Flipkart @flipkartsupport et j’ai un problème matériel tel que – 1. L’écran tactile ne fonctionne pas correctement2. Le capteur d’empreintes digitales fonctionne mal. 3. Problème de chauffage J’ai consulté l’équipe de flipkart mais ils rejettent mon approbation de remboursement. pic.twitter.com/fqWPdtP4th8 août 2021

La société a maintenant reconnu le problème via une mise à jour sur le forum de la communauté Global Poco. La mise à jour identifie le problème comme « Problèmes de chauffage lors de l’utilisation de l’appareil ». La société a classé ce problème comme un « problème mineur » affectant un « petit volume » d’utilisateurs. Ces utilisateurs sont vraisemblablement sur V.12.5.4.0.RKJINXM de MIUI selon la publication.

Le message, cependant, ne précise pas s’il s’agit d’un bogue logiciel ou si les problèmes de chauffage sont liés au chipset alimentant le téléphone. Ce micrologiciel n’était pas préinstallé sur l’appareil et a été livré plus tard avec le correctif de sécurité de juillet. Cela explique également pourquoi le problème n’a pas été signalé dans les avis.

Maintenant que la société a reconnu le problème, elle pourrait bientôt publier une mise à jour corrigeant le bogue. Cependant, la société n’a pas encore donné d’ETA. Étant donné que tous les utilisateurs ne sont pas touchés par le problème et que certains signalent même que leur appareil se comporte normalement, il faut voir si l’entreprise décide de limiter certaines applications pour contenir les problèmes de chauffage ou a une solution différente.

Quoi qu’il en soit, nous nous attendons à ce que l’entreprise reste transparente sur la solution, même si nous vous tiendrons au courant de toute façon.

