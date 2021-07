Poco X3 GT, c’est le mobile de jeu extérieur traditionnel de Poco | La technologie

Le Poco X3 GT est le nouveau terminal de la société chinoise et présente des avantages scandaleux. Pour le moment, on ne sait pas s’il atteindra l’Europe, mais si le OnePlus Nord 2 5G arrive, ce sera compliqué.

Little semble n’avoir aucune pause et cette année, il a lancé un grand nombre de terminaux. Ils ont commencé à diversifier la gamme et il existe maintenant des appareils pour presque tous les utilisateurs. Bien sûr, ils maintiennent toujours l’identité d’offrir le maximum au prix minimum.

La capacité à proposer des appareils performants commence par faire des coupes dans d’autres aspects : écran, caméras, logiciels… Et, est-ce que, bien qu’ils offrent des spécifications spectaculaires, ils ne sont généralement pas aussi ronds que ceux de Samsung ou OnePlus.

Ce qui est clair, c’est que tout utilisateur trouvera sa maison à Poco quand il cherchera le maximum, mais voudra payer peu. Le dernier appareil lancé par la société est le Poco X3 GT et il s’agit du frère du Poco F3 GT annoncé il y a une semaine.

Ce nouveau terminal intègre le processeur Dimensity 1100 et est accompagné de 8 Go de RAM et de 128 Go ou 256 Go de stockage avec la technologie UFS 3.1. Quant à la batterie, elle a une capacité de 5 000 mAh, bien que ce qui surprend soit la charge rapide.

Le Poco X3 GT comprend une charge rapide de 67 W. Cette puissance serait bien supérieure à celle offerte par certains terminaux haut de gamme comme, par exemple, le Samsung Galaxy S21 Ultra. L’écran de l’appareil est de 6,6 pouces, bien que la technologie du panneau soit LCD et non AMOLED.

Le taux de rafraîchissement va jusqu’à 120 Hz et grâce à cela, vous pouvez offrir une expérience de jeu de première classe ou, au moins, il devrait. Little n’a rien épargné en termes de connectivité et a ce qu’on attend : 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB C, 4G, GPS…

C’est un terminal des plus intéressants, même si pour le moment Little n’a pas parlé de son arrivée sur le marché européen. La société chinoise n’a donné des prix qu’en dollars et a parlé d’Asie, d’Amérique latine, d’Afrique et du Moyen-Orient.

Tarifs pour changer le Poco X3 GT :

Le Poco X3 GT de 8 Go / 128 Go aurait un prix de 255 euros à changer. Le Poco X3 GT 8 Go / 256 Go aurait un prix de 279 euros à l’échange.

On s’attendrait à ce que cet appareil atteigne l’Europe, bien qu’il n’y ait rien d’écrit pour le moment. La vérité est que ce serait un casse-tête en proposant ces fonctionnalités à bas prix.

Le OnePlus Nord 2 de OnePlus pourrait se compliquer la tâche lorsqu’il s’agit de monter comme terminal à acheter dans la fourchette comprise entre 300 et 400 euros.