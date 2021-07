Poco X3 GT lancé avec une puce Dimensity 1100 et une charge rapide de 67 W, mais il ne vient pas en Inde

Le X3 GT ne vient pas en Inde.

Dans la foulée du lancement du Poco F3 GT en Inde, Poco a lancé le Poco X3 GT pour les marchés internationaux. Le X3 GT ne vient cependant pas en Inde, a confirmé le directeur national de Poco India, Anuj Sharma sur Twitter. Sharma a déclaré que Poco possède déjà les Poco X3 Pro et Poco F3 GT qui offrent une valeur « inégalée » à leurs prix respectifs et que le lancement du Poco X3 GT peut dérouter son public cible. Poco veut éviter cela.

Maintenant que nous avons réglé cela, jetons un coup d’œil rapide au X3 GT. Le téléphone en question dispose d’un écran LCD IPS 1080p de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une découpe perforée. L’écran est protégé par le dernier et le plus grand Gorilla Glass Victus de Corning. Sous le capot, le téléphone dispose d’un SoC MediaiTek Dimensity 1100 associé à 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage UFS3.1. Le logiciel à l’intérieur du téléphone est MIUI 12.5 basé sur Android 11.

Pour la photographie, le Poco X3 GT dispose d’une configuration triple caméra avec un principal 64MP, un ultra grand-angle 8MP et un autre macro shooter 2MP. À l’avant, il dispose d’un appareil photo 16MP.

Mise à jour de l’Inde sur Poco X3 GT : Chez @IndiaPOCO, nous avons toujours maintenu un portefeuille maigre et nous nous concentrons sur « Tout ce dont vous avez besoin, rien de ce dont vous n’avez pas besoin » Nous pensons qu’entre les 2 meilleures offres du segment de #PocoX3Pro & #PocoF3GT, nous avons des produits inégalés (1/2) – Anuj Sharma (@s_anuj) 28 juillet 2021

Le téléphone est alimenté par une batterie de 5 000 mAh avec un support de charge rapide de 67 W. L’ensemble est complété par des haut-parleurs stéréo, un blaster infrarouge et un scanner d’empreintes digitales latéral.

Le Poco X3 GT sera disponible en deux configurations. Une version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage se vendra 299 $ (environ Rs 22 300) tandis qu’un modèle avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage se vendra 329 $ (environ Rs 24 500).

