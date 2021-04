POCO X3 Pro avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage à un prix avantageux: 229,99 € avec ce code | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Profitez de l’occasion pour acheter l’un des meilleurs téléphones Xiaomi bon marché à un prix avantageux. Le POCO X3 Pro est en vente et vous pouvez l’obtenir pour seulement 229,99 euros grâce à ce code de réduction.

Xiaomi l’a encore fait: avec le POCO X3 Pro, la marque a montré qu’un mobile avec de bonnes fonctionnalités ne doit pas être cher. Le terminal rassemble des ingrédients très attractifs et cela, combiné à son prix ajusté, a fait de l’appareil un énorme succès.

Si vous avez eu un œil dessus, vous avez maintenant une opportunité unique de l’acheter à un prix encore plus bas. le POCO X3 Pro avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne, qui est la version la plus avancée disponible, elle peut être la vôtre pour seulement 229,99 euros.

C’est une offre de Xiaomi lui-même sur son site officiel. Pour bénéficier de ce prix incroyable, rendez-vous sur la fiche produit, sélectionnez 8 Go + 256 Go dans la section Capacité puis choisissez votre couleur préférée. Ensuite, cliquez sur le bouton Acheter maintenant, puis sur Payer.

Il s’agit du nouveau mobile haut de gamme de POCO, une marque associée à Xiaomi et qui serre encore une fois le prix de l’un de ses appareils au maximum.

Avant d’effectuer le paiement, rendez-vous dans la section Coupon / Code coupon / Mes points, cliquez sur l’onglet Code coupon et écrivez dans le champ de texte “CHMFFPOCO” (sans guillemets). Ce faisant, vVous verrez que le prix baisse à 229,99 euros.

Merci à cette promotion Vous économisez 70 euros par rapport au prix d’origine de cette configuration du POCO X3 Pro. Sur Amazon, par exemple, c’est 299,99 euros, c’est donc une offre très intéressante.

Et c’est que pour moins de 230 euros, vous obtenez l’un des meilleurs téléphones Xiaomi bon marché que vous puissiez acheter en ce moment. Équipez le Muflier 860, un processeur puissant qui, avec les 8 Go de RAM dont il dispose, est capable d’exécuter des applications lourdes ou n’importe quel jeu Android en douceur.

Xiaomi dispose d’un large catalogue de mobiles en Espagne et nous les avons tous compilés, également classés par gamme de prix du moins cher au plus cher.

Son écran de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz est une autre de ses forces. Ce taux de rafraîchissement permet à tout de jouer plus rapidement et plus facilement, des animations dans les menus et les applications aux jeux d’action. De plus, il prend en charge HDR10 pour afficher des vidéos avec un contraste plus élevé.

Le POCO X3 Pro se distingue également par son batterie généreuse de 5160 mAh avec charge rapide à 33 W. Il offre une autonomie allant jusqu’à 11 heures de lecture ou 18 heures de lecture vidéo, et en moins d’une heure, il est complètement chargé.

