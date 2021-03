Poco X3 Pro lancé avec Snapdragon 860, stockage UFS 3.1 rapide: spécifications, prix en Inde et tout ce qu’il faut savoir

Poco X3 Pro commence à Rs 18,999.

Poco a lancé mardi Poco X3 Pro, un téléphone de milieu de gamme axé sur les performances conçu pour recréer une partie de la magie du Poco F1 classique quasi culte de la marque dérivée de Xiaomi à partir de 2018. «Seul un Poco peut battre un Poco», Poco India Le directeur Anuj Sharma a déclaré lors de l’événement principal virtuel, soulignant que le Poco X3 Pro – avec son nouveau matériel – était 40% plus rapide tout en égalant l’excellent rapport qualité-prix du Poco F1 avec un prix de départ de 18999 Rs.

Lire aussi | Poco réorganise l’identité de marque en Inde alors que le spin-off de Xiaomi se penche sur la vie après Poco F1

Le Poco F1 a attiré beaucoup d’attention à l’époque, étant le seul téléphone à son prix à être livré avec un Snapdragon 845 – qui était le SoC phare de Qualcomm à l’époque. Poco l’avait lancé au prix de 20 999 roupies seulement. Aucun autre téléphone n’a été en mesure de battre cela à ce jour, ce que Sharma a également souligné. Le Poco F1, en fait, était tellement en avance sur son temps que même Poco n’a pas été en mesure de le remplacer par un «vrai» successeur à ce jour. Le Poco X3 Pro, également, n’est pas un Poco F2 juste pour être clair.

Matériel Poco X3 Pro

Quoi qu’il en soit, c’est maintenant le téléphone le plus puissant de l’Inde au sud de Rs 20 000 avec son chipset Qualcomm Snapdragon 860. Le téléphone est également livré avec un stockage rapide UFS 3.1, qui est censé être 14 fois plus rapide que UFS 2.1 vu à l’intérieur du Poco F1. Il existe également une nouvelle technologie Liquid Cool Plus à l’intérieur du Poco X2 Pro avec un caloduc qui serait 70% plus grand que celui à l’intérieur du Poco F1 – donc en théorie, il devrait également être meilleur en matière de gestion de la chaleur.

Le reste du Poco X2 Pro n’est pas en reste non plus. Il dispose d’un écran LCD IPS de 6,67 pouces avec une résolution de 1080p + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz (échantillonnage tactile de 240 Hz) – c’est adaptatif, ce qui signifie qu’il est capable de s’ajuster automatiquement à 50 Hz, 60 Hz, 90 Hz ou 120 Hz en fonction du contenu. Il dispose d’une protection Corning Gorilla Glass 6 et d’une découpe de trou de perforation positionnée au centre abritant une caméra selfie 20MP.

Le logiciel à l’intérieur du téléphone est MIUI 12 pour Poco sans aucune publicité. L’alimentation du téléphone est une grande batterie de 5160 mAh avec prise en charge de la charge rapide de 33 W (chargeur compatible dans la boîte). Il existe également une prise en charge de la charge USB PD à 26 W.

Pour la photographie, le Poco X3 Pro dispose d’un appareil photo principal 48MP, ultra grand angle 8MP et de deux appareils photo 2MP, un pour la macro et un autre pour les portraits.

Pour compléter le tout, deux haut-parleurs stéréo, une prise en charge audio haute résolution et une résistance aux éclaboussures et à la poussière IP53.

Prix ​​et disponibilité du Poco X3 Pro

Le Poco X3 Pro commence à Rs 18 999 pour la variante de base avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage allant jusqu’à Rs 20 999 pour le modèle haut de gamme avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le téléphone sera mis en vente pour la première fois le 6 avril exclusivement auprès de Flipkart. Il sera disponible en trois options, dont le noir graphite, le bleu acier et le bronze doré.

Lire aussi | Test du Poco X3: poinçonner au-dessus de son poids

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt avec le calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.