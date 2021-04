POD annonce la série de streaming «  Satellite Over Southtown  »

Trois fois Prix ​​Grammy– quatuor de rock nommé COSSE a annoncé « Satellite Over Southtown », une première série en streaming célébrant le 20e anniversaire de son album historique triple platine « Satellite ».

Streaming via Mandoline depuis Petco Park à COSSEVille natale de San Diego, en Californie, le groupe interprétera deux albums au complet ainsi qu’une collection de faces B et de hits pendant trois nuits – « Satellite » le 13 mai « Les éléments fondamentaux de Southtown » le 27 mai et « B-Sides Rarities And Hits » le 10 juin.

«Alors que nous naviguons à travers la nouvelle norme des performances live, c’est un sentiment formidable de savoir que nous pouvons encore en quelque sorte nous connecter avec nos fans et amis qui nous ont soutenus toutes ces années», partage le chanteur Sonny Sandoval. « L’idée que les fans du monde entier nous regardent ensemble en ligne est assez incroyable! »

Les fans peuvent acheter des billets pour chaque diffusion de l’émission, ainsi qu’une séance de questions-réponses avant l’événement le 13 avril en direct à partir de COSSEl’espace de répétition de. Les questions et réponses seront animées par John Rubeli, les Dossiers de l’Atlantique Représentant A&R qui a signé le groupe en 1998.

Bassiste Traa Daniels dit: « Alors que nous avons l’occasion de partager près de 30 ans de musique avec nos amis et notre famille qui ont rendu tout cela possible, nous sommes impatients de partager ce moment avec vous tous. Un seul amour! »

Billets pour « Satellite Over Southtown » sont en vente aujourd’hui à cet endroit.

Depuis 1992, COSSE a mondialement rallié le public autour d’un hybride hypnotique de hard rock, hip-hop, reggae et alternatif rythmé par un message d’unification et un engagement puissant à persévérer. Le quatuor – Sonny Sandoval (chant), Marcos Curiel (guitare), Traa Daniels (basse) et Wuv Bernardo (tambours) – est passé d’un quartier difficile à seulement quatre au nord de la frontière mexicaine à trois fois Prix ​​Grammy– pilier multiplatinum. Déplacement de plus de 10 millions de disques, vente de concerts sur plusieurs continents, enregistrement de quatre débuts dans le Top 10 du Billboard Top 200 et collaboration avec tout le monde. Temple de la renommée du rock and roll intronisé Carlos Santana à Katy Perry, le groupe continue de rassembler les gens partout.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de «cacher» les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de «bannir» les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).