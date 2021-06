POD annonce la tournée du 20e anniversaire ‘Satellite’ 2021

COSSE se lancera dans une tournée aux États-Unis, célébrant le 20e anniversaire de son album phare multi-platine “Satellite”.

La tournée débutera le 14 août à Sturgis, dans le Dakota du Sud et se poursuivra jusqu’au 7 octobre à COSSEville natale de San Diego. DES CENDRES AU NOUVEAU, TOUTES LES BONNES CHOSES et SIGNAUX DE SOMMEIL fournira un soutien sur le trek.

“Nous tournons et travaillons dur depuis près de 30 ans maintenant”, a déclaré le chanteur Sonny Sandoval dit. “C’est tout ce que nous savons. L’année écoulée m’a vraiment fait réaliser à quel point j’aime ce que je fais et à quel point j’apprécie le fait que je suis toujours capable de faire de la musique et de jouer en direct pour tous ceux qui m’écoutent encore. Merci à tous d’entre vous qui aiment toujours la musique live et qui ont hâte de faire partie de la COSSE vivre. Nous avons hâte de voir tous vos beaux visages sur la route.”

Guitariste Marc Curiel partage le sentiment, en disant: “Cela fait beaucoup trop longtemps. Nous sommes plus que ravis de retourner sur scène – où nous fournissons le rock et vous fournissez le rouleau. Des visages familiers aux nouveaux, revenons à ce que nous avons tout ce que nous attendions. Nous sommes prêts en tant que groupe à créer de nouveaux souvenirs avec vous tous. Faisons-le ! Paix, amour, lumière et rock’n’roll.”

DES CENDRES AU NOUVEAU‘s Matt Brandyberry pesé sur la tournée, en disant: “En 2001, nous étions littéralement” la jeunesse de la nation “et COSSELe tube de était un hymne pour beaucoup d’entre nous. ‘Satellite’ était un album qui a contribué à façonner un genre et restera comme l’un des plus grands disques de cette époque. Nous sommes honorés de nous joindre à eux dans cette tournée américaine pour célébrer les 20 ans d’un chef-d’œuvre absolu.

Aditionellement, COSSE laissera tomber le “Satellite : édition 20e anniversaire” en double-CD et numériquement le 3 septembre pour 24,98 $ via Rhinocéros. Il est disponible en pré-commande dès maintenant. Sortie quelques jours avant l’anniversaire officiel de l’album le 11 septembre, la collection de 27 chansons présente une nouvelle version remasterisée de l’album original, ainsi qu’une sélection de raretés, de remixes et de quatre démos inédites, dont “Alive (Version Semi-Acoustique)”, disponible aujourd’hui. Quelques semaines plus tard, le 8 octobre, “Satellite : édition 20e anniversaire” sortira en vinyle en double-LP dans le cadre de Rhinocérosde la campagne Rocktober.

Après avoir fait ses débuts au n ° 6 du Billboard 200, “Satellite” s’est vendu à plus de sept millions d’exemplaires dans le monde, dont trois millions aux États-Unis. Le disque a généré quatre singles : la chanson titre, “Vivant”, “La jeunesse de la nation” et “Boom”. Outre son succès commercial, “Satellite” a aussi gagné COSSE Trois Grammy candidatures pour “Vivant” (“Meilleure performance hard rock”, 2002), “Portrait” (“Meilleure performance métal”, 2003), et “La jeunesse de la nation” (“Meilleure performance hard rock”, 2003).

“Satellite : édition 20e anniversaire” a un disque bonus qui comprend des faces B comme “Critique” et “Sabbat” initialement sortis en Europe, ainsi que des remixes pour “Boom” par LA MÉTHODE DU CRISTAL et “La jeunesse de la nation” par Mike$Ki.

COSSE en tournée avec DES CENDRES AU NOUVEAU, TOUTES LES BONNES CHOSES et SIGNAUX DE SOMMEIL:

14 août – Sturgis, SD – Buffalo Chip*



16 août – Denver, CO – Théâtre gothique



17 août – Omaha, NE – La salle d’attente



19 août – Sioux Falls, SD – Le district



20 août – Des Moines, IA – Wooly’s



21 août – Glen Flora, WI – Northwoods Rock Rally^



22 août – Minneapolis, MN – First Ave



25 août – Louisville, KY – KY State Fair#



26 août – Fort Wayne, IN – Piere’s



27 août – Belvidere, IL – The Apollo Theatre



28 août – Joliet, Illinois – La Forge



29 août – Detroit, MI – St. Andrew’s Hall



31 août – Pittsburgh, Pennsylvanie – Roxian Theatre



04 septembre – Houston, Texas – BuzzFest (Cynthia Woods Mitchell Pavilion – KBTZ Show) ~



05 sept. – Dallas, TX – BFD21 (Pavillon Dos Equis – KEGL Show)~



09 septembre – Danville, Virginie – Blue Ridge Rock Festival^



10 septembre – New Haven, Connecticut – Toad’s Place



11 septembre – Laconia, NH – Granite State Music Hall



12 septembre – Worcester, MA – Le Palladium



14 septembre – New York, NY – Le Gramercy Theatre



15 septembre – Huntington, NY – The Paramount



16 septembre – Baltimore, MD – Ram’s Head Live



18 septembre – Atlanta, GA – Scène centrale



19 septembre – Mobile, AL – Soul Kitchen



21 septembre – Birmingham, AL – Zydeco



22 septembre – Savannah, Géorgie – Victory North



23 septembre – Orlando, Floride – Rebel Rock Fest (pre-party) ~



25 septembre – Columbia, SC – Le Sénat



28 septembre – Cleveland, OH – House of Blues



29 septembre – St. Louis, MO – Pop’s



01 octobre – Tulsa, OK – Foire d’État de Tulsa



02 octobre – San Antonio, Texas – The Rock Box



03 octobre – Lubbock, TX – L’arrière-boutique de Jake



06 octobre – Santa Ana, Californie – L’Observatoire



07 oct. – San Diego, Californie – House of Blues

* Avec DES CENDRES AU NOUVEAU



^ Avec DES CENDRES AU NOUVEAU et TOUTES LES BONNES CHOSES



# Avec TOUTES LES BONNES CHOSES



~ COSSE seul