Pod: Aperçu de Séville et Haaland pourrait-il vraiment rejoindre le Barça?

Photo d’Alexandre Simoes/Borussia Dortmund via .

Discuter avec Emile Avanessian

Cette semaine sur le podcast Barca Blaugranes, j’interviewe Émile Avanessian. Emile écrit pour Hardwood Hype et, plus récemment, a écrit de superbes écrits pour la NFL, un travail fantastique pour la NBA et des morceaux de cartes de sport. Cette fois-ci, nous discutons de Barcelone en train de gagner du terrain en Liga avant de donner un aperçu du match massif à Séville. Enfin, nous terminons avec le chat Erling Haaland.

Podcasts Apple, Spotify, Google Podcasts, et plus ici.