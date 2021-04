Podcast 131 de Stacktrace: «Traitement des produits Apple»

Il est enfin temps pour un autre tour d’Apple Event Keynote Poker, avec John et Rambo mettant leurs paris sur ce qu’Apple pourrait annoncer lors de leur événement «Spring Loaded» le 20 avril. En outre, la puissance de HTTP, SwiftUI pour AR, la fonctionnalité de création de résultats de Swift, et plus encore.

Le nouveau microphone de Rambo L’équipement de podcast de John Le microphone Blue Yeti Google Cloud Firebase HTTP URLSession curl Paw Protobuf Série de Dave DeLong sur HTTP dans Swift Gérer les URL et les points de terminaison dans Swift Result Builders Publish Annotating properties with result builder attributes

