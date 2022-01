Podcast 553 CA : Samsung Galaxy S21 FE ; CES 2022

Nous sommes de retour! Ara, Nick et Jeramy découvrent les deux premiers nouveaux téléphones de 2022 : le Galaxy S21 FE de Samsung et le OnePlus 10 Pro. Il y a aussi une tonne d’actualités sur les montres intelligentes à explorer à partir du CES 2022, ainsi que Chromebook et VR goodness.

Écoute maintenant

Abonnez-vous à Spotify : Audio Abonnez-vous à iTunes : Audio Abonnez-vous à RSS : Audio Télécharger directement : Audio

Liens:

Commanditaires :

Shopify : Boostez vos connaissances, vos ventes et votre succès. Développez votre entreprise avec Shopify aujourd’hui – accédez à Shopify.com/acp. Surfshark : tout ce dont vous avez besoin dans un VPN — et plus encore. Allez sur Surfshark.deals/ACP et utilisez le code ACP pour obtenir 83% de réduction plus 3 mois supplémentaires gratuits lorsque vous vous inscrivez !

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

guide de l’acheteur

Ce sont les meilleurs téléphones pour votre forfait Verizon Wireless

Il n’y a rien de tel qu’un nouveau téléphone sur le réseau américain le mieux noté, et le Galaxy S21 Ultra est un succès retentissant. Mais, même s’il s’agit sans doute du meilleur téléphone sur Verizon en ce moment, il existe de nombreuses autres options intéressantes.