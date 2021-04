Podcast AC 519: LG Bails; Nouveaux téléphones de Xiaomi et POCO

Cette semaine dans l’émission, Daniel, Ara, Jerry et Harish examinent la décision de LG de se retirer du secteur des smartphones. Ils vérifient également les nouveaux téléphones de Xiaomi et POCO. Il y a aussi des nouvelles de Google, y compris notre examen du Nest Hub de 2e génération, des rumeurs sur les « Pixel Buds A », l’engagement de T-Mobile envers les téléphones et les services Google, et plus encore!

Écoute maintenant

Liens:

