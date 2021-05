Podcast AC 525: Fuites du Pixel 6; MediaTek contre Qualcomm

Certaines fuites de sources fiables nous donnent un aperçu de la prochaine gamme Pixel 6. Alex, Ara, Jerry et Daniel consultent les rendus ainsi que les rumeurs sur la Galaxy Watch 4, MediaTek Dimensity 900 contre Qualcomm Snapdragon 768G, et plein de nouvelles sur les téléphones et les gadgets.

Le programme Google I / O 2021 comprend des mises à jour sur Android 12, Wear OS, Google TV et plus | Android Central Google Pixel 6: Actualités, fuites, sortie, spécifications et rumeurs! | Android Central Nouveaux détails de l’indice Galaxy Watch 4 à la date de lancement, Samsung abandonne ses plans pour une fonctionnalité de santé utile | Android Central MediaTek Dimensity 900 bat le Snapdragon 768G de Qualcomm lors d’une fuite de référence | La nouvelle puce Dimensity 900 5G d’Android Central MediaTek vise à apporter des fonctionnalités phares aux téléphones de milieu de gamme | Les rendus Sony WF-1000XM4 haute résolution d’Android Central montrent à quel point le boîtier de charge est minuscule | Android Central Amazon annonce des mises à jour de l’Echo Show 5 et 8, présente le tout nouveau Echo Show 5 Kids | Android Central Des marques populaires comme Aukey seraient impliquées dans un système de révision massive de faux Amazon | Android Central Amazon Echo Buds (2e génération): Amazon a rendu ses bons bourgeons encore meilleurs | Revue Android Central Xiaomi Mi Band 6: Le meilleur groupe de fitness à petit budget s’améliore encore | Android Central ASUS Zenfone 8: petit téléphone, grandes spécifications, prix surprenant | Android Central ASUS Zenfone 8 Flip examen: jouer en toute sécurité | L’initiative Android Central Smart Home entre Google, Amazon et Apple est renommée | Android Central Google Pay ajoute les paiements internationaux grâce à Western Union, Wise | Android Central Twitter ne «ferme pas la porte» sur l’ajout de pronoms à la plate-forme après l’annonce d’Instagram | Android Central Des dizaines de procureurs généraux signent une lettre demandant à Zuckerberg d’abandonner le plan Instagram pour les enfants | Android Central

