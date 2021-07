Podcast AC 535 : examen du OnePlus Nord 2 ; Messagerie RCS

Harish, Alex, Jerry et Ara examinent le OnePlus Nord 2 et évaluent les rumeurs persistantes d’un Pixel pliable. Ils discutent également de l’adoption par les opérateurs de la norme de messagerie RCS et d’entreprises comme Apple qui restent réfractaires à leur propre technologie. Ils terminent avec le pourquoi et le comment des versions de logiciels buggés, y compris une application de passeport de vaccin au Royaume-Uni qui a causé un énorme mal.

