Podcast AC 537 : Pixel 6 ; Produits Nest ; Samsung Rumeurs

Le Pixel 6 a été annoncé et sera disponible cet automne. Nous ne connaissons pas encore tous les détails, mais nous approfondissons ce que nous savons, y compris le Google Tensor SoC et des options de couleurs très intéressantes.

Nick, Daniel, Jerry et Ara couvrent également certaines annonces de produits Nest et un cargo plein de rumeurs sur les prochains appareils Samsung.

