Podcast AC 538 : Z Fold 3 et Z Flip 3 ; Montre Galaxy 4 et Montre 4 Classique

Après des mois de fuites et de rumeurs, Z Fold 3 et Z Flip 3 sont là avec Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic. Michael Fisher passe du temps avec Nick, Ara et Daniel pour partager leurs impressions sur les derniers gadgets de Samsung.

Écoute maintenant

Abonnez-vous à Spotify : Audio Abonnez-vous à iTunes : Audio Abonnez-vous à RSS : Audio Télécharger directement : Audio

Liens:

Commanditaires :

Hover : faites-vous un nom avec Hover. Prenez un nom de domaine sur hover.com/acp et bénéficiez d’une remise de 10 % avec notre lien de parrainage sur tous les nouveaux achats.

Hello Fresh : Avec HelloFresh, vous obtenez des ingrédients frais et pré-dosés et des recettes de saison alléchantes livrées directement à votre porte. Allez sur HelloFresh.com/14acp et utilisez le code 14acp pour 14 repas gratuits, y compris la livraison gratuite !

NordVPN : rendez-vous sur nordvpn.com/acp ou utilisez le code ACP pour obtenir un forfait de 2 ans plus un cadeau bonus avec une énorme remise !

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Nier loin où que vous soyez

Nier Reincarnation cache sa grande Nier-ness dans un titre meh gacha

Le dernier jeu Nier de Square Enix est un titre de gacha mobile avec un système de combat automatique et un casting de guerriers étranges. Quand il joue comme un titre Nier, c’est amusant et beau. Quand il se souvient que c’est un titre gacha, c’est à peu près aussi ennuyeux que les jeux mobiles.