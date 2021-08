Podcast AC 540 : Z Flip 3 ; Android 12 bêta 4.1 ; OnePlus Buds Pro

L’équipe AC vérifie la boucle de démarrage et d’autres corrections de bugs trouvées dans Android 12 Beta 4.1 et met la main à la pâte avec le nouveau Motorola Edge. Nick poursuit son exploration du Z Flip 3, Dan teste le OnePlus Buds Pro, Google s’associe au gouvernement des États-Unis pour des raisons purement altruistes, et plus encore !

Écoute maintenant

Abonnez-vous à Spotify : Audio Abonnez-vous à iTunes : Audio Abonnez-vous à RSS : Audio Télécharger directement : Audio

Liens:

Commanditaires :

Indeed : choisissez Indeed et rejoignez 3 millions d’entreprises dans le monde qui utilisent Indeed pour embaucher des personnes formidables et accélérer la croissance de leurs équipes. Commencez dès maintenant avec un crédit d’emploi sponsorisé gratuit de 75 $ sur Indeed.com/acp. Offre valable jusqu’au 30 septembre. Des conditions générales s’appliquent.

Hover : faites-vous un nom avec Hover. Prenez un nom de domaine sur hover.com/acp et bénéficiez d’une remise de 10 % avec notre lien de parrainage sur tous les nouveaux achats.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Une romance en herbe

Test OnePlus Buds Pro : Flotter sur des AirPods

Les derniers écouteurs de OnePlus ont fait leurs preuves en termes de qualité sonore et d’appel, mais un ANC médiocre et quelques décisions logicielles étranges les empêchent de perfectionner.

Nouveau sur Peacock

Voici les meilleures émissions sur Peacock en ce moment

Le service de streaming Peacock de NBC offre aux abonnés un accès à une tonne de contenu gratuit et premium. Avec tant de choix, nous avons dressé une liste des meilleurs spectacles Peacock disponibles en ce moment.