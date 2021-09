Podcast AC 542 : Histoires Ray-Ban ; Annulé TCL Pliable ; Android 12 bêta 5

Nick, Ara, Michael Fisher et Daniel réfléchissent aux Ray-Ban Stories, une collaboration avec Facebook qui comprend des caméras sous une forme à peine différente d’une paire de montures Ray-Ban Wayfarer ordinaires. Ara rapporte le Lenovo Chromebook Duet 5 détachable, et le Fossil Get 6 est la première montre connectée Wear OS avec Snapdragon Wear 4100+ de Qualcomm.

Michael raconte l’histoire du pliable “Chicago” annulé de TCL, Android 12 atteint la version bêta 5 mais est toujours buggé comme l’enfer, et plus encore.

