Podcast AC 543 : Décision épique ; iPhone

Lisa Gade de MobileTechReview est notre invitée spéciale cette semaine ! Elle passe du temps avec Jerry, Daniel et Ara pour discuter de la décision de justice d’Epic et consulter les récentes annonces d’Apple concernant ce qu’elles signifient pour les utilisateurs d’Android. De plus, le gang offre les premières impressions de Samsung One UI 4 Beta, Pixel 6, et plus encore.

MobileTechReview – YouTube Lisa Gade (@lisagade) / Twitter Epic Games verse 6 millions de dollars à Apple à la suite du procès Epic contre Apple | Les fans d’iMore Fortnite furieux alors qu’Epic Games promet de se battre contre Apple | iMore Comme prévu, Epic Games a fait appel d’une décision de justice dans sa dispute avec Apple | iMore iPhone 13 (2021) : date de sortie, prix, fonctionnalités et plus | iMore iPhone 13 offre une grande déception 5G | iMore Après quatre ans, l’encoche de l’iPhone se réduit enfin | iMore Apple Watch Series 7 : date de sortie, prix, fonctionnalités et plus encore | L’événement iMore iPhone 13 embobine complètement les fuites | iMore Apple commence à vendre un câble de charge USB-C conçu pour Apple Watch Series 7 | Le développeur iMore évincé furieux de la nouvelle fonctionnalité Apple Watch Series 7 | iMore iPad mini 6 (2021) : date de sortie, prix, fonctionnalités et plus encore | iMore Le nouvel iPad Mini a l’air génial même si vous aimez Android | Android Central Voici tout ce que Samsung a ajouté à One UI 4.0 basé sur Android 12 | Android Central

