in

Notre propre Jeramy Johnson rejoint Ara, Nick et Jerry pour une avalanche d’annonces de produits Amazon. L’équipe consulte également les dernières nouvelles sur Pixel 6, l’interdiction par YouTube de la désinformation sur les vaccins, et plus encore.

Écoute maintenant

Abonnez-vous à Spotify : Audio Abonnez-vous à iTunes : Audio Abonnez-vous à RSS : Audio Télécharger directement : Audio