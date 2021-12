Podcast AC 552 : Sommet Qualcomm ; OPPO pliable; Bugs et pannes

Harish, Nick, Jerry et Ara prennent connaissance des annonces du Sommet Qualcomm Snapdragon. Pixel Watch se rapproche de la réalité et OPPO est envoyé pour sortir son premier téléphone pliable.

Le gang enquête également sur une semaine de pannes et de bogues, y compris les temps d’arrêt d’AWS et l’impossibilité de contacter les services d’urgence.

