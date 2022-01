Podcast .: Alexa d’Amazon va dans l’espace et plus de nouvelles de la dernière frontière

Alexa, ouvre les portes de la baie des pods.

L’assistant vocal d’Amazon n’a pas tout à fait atteint le niveau de HAL, l’IA emblématique de 2001 : A Space Odyssey. Cependant, nous avons appris cette semaine que Alexa va dans l’espace plus tard cette année, et autour de la lune, pour une démonstration technologique sur la capsule spatiale Orion dans le cadre de la mission Artemis 1 de la NASA.

Le journaliste spatial vétéran Alan Boyle, rédacteur en chef de ., se joint à nous dans cet épisode du podcast . pour expliquer ce que fera Alexa pendant la mission et ce que les partenaires de la démonstration – Lockheed Martin, Amazon et Cisco – espèrent prouver dans le traiter.

Ensuite, nous discutons de certains les étapes clés de l’année passée dans l’espace, y compris Blue Origin emmenant le premier passager payant sur un vol commercial suborbital, ainsi que les faits saillants de SpaceX, Virgin Galactic et d’autres. Et nous attendons avec impatience les événements à venir à surveiller, comme détaillé par Alan dans son récapitulatif annuel de l’espace et son aperçu.

Et dans notre dernier segment, nous revenons sur Terre, en tant que producteur de podcast Curt Milton et moi discutons du célèbre chef La révélation surprenante de Gordon Ramsay à propos de ce que nous pensions être une entreprise Amazon bien connue.

D’ailleurs, nous avons utilisé Plans de compétences Alexa pour qu’Alexa se fasse passer pour HAL lors de l’ouverture de l’émission de cette semaine. Vous entendrez une réponse très différente si vous posez la même question à Alexa sur votre propre appareil.