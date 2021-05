Podcast Apple @ Work: Brad Freitag, PDG de Claris, explique pourquoi Claris Connect est idéalement positionné pour résoudre les intégrations avec les fournisseurs SIS

Apple @ Work vous est proposé par Kandji, la solution MDM conçue exclusivement pour les organisations fonctionnant sous Apple. Kandji est une plate-forme moderne basée sur le cloud pour gérer et sécuriser de manière centralisée vos appareils Mac, iPhone, iPad et Apple TV, ce qui permet aux équipes informatiques d’économiser d’innombrables heures de travail manuel grâce à des fonctionnalités telles que des modèles de conformité en un clic et plus de 150 automatisations prédéfinies, applications et workflows. Demande d’accès.

Dans cet épisode du podcast Apple @ Work, Bradley est rejoint par Brad Freitag, PDG de Claris (filiale Apple), pour parler de l’annonce récente de Claris Connect et Apple School Manager.

