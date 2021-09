Podcast Apple @ Work : Quel rôle les autorisations d’application jouent-elles dans la sécurité du travail à domicile ?

Dans cet épisode du podcast Apple @ Work, Michael Covington de Jamf vient dans l’émission pour discuter de leur nouveau rapport sur les autorisations les plus demandées par les applications iOS populaires.

Commandité par publipostage: Apportez la puissance du marketing par e-mail à vos communications internes, avec Direct Mail pour Mac. Créez, suivez et envoyez en toute sécurité directement depuis votre bureau. Demandez un essai gratuit dès aujourd’hui !

Sponsorisé par Kandji : Une plate-forme moderne basée sur le cloud pour gérer et sécuriser vos appareils Mac, iPhone, iPad et Apple TV. Kandji permet aux équipes informatiques d’économiser des heures de travail manuel avec des fonctionnalités telles que des modèles de conformité en un clic et plus de 150 automatisations, applications et flux de travail prédéfinis. Demande d’accès.

Connectez-vous avec Bradley

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :