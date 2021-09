Cette semaine sur le podcast Barca Blaugranes, j’interviewe Émile Avanessian. Emile écrit pour Hardwood Hype et, plus récemment, a écrit de très bons articles pour la NFL. Cette fois-ci, nous discutons de Ronald Koeman et de la semaine étrange qui s’est déroulée au Barça. Ensuite, comme d’habitude, nous abordons des sujets plus vastes sur le football et finissons par discuter du PSG.

Podcasts Apple, Spotify, Google Podcasts, et plus ici.