Cette semaine sur le podcast Barca Blaugranes, je parle de Barcelone et du conseil d’administration qui a pris la décision de garder Ronald Koeman pendant un an et peut-être deux ans de plus. Ensuite, nous plongeons dans les nouvelles et les détails de l’équipe internationale autour de l’accord de dix ans de Lionel Messi avec Barcelone.

Podcasts Apple, Spotify, Google Podcasts, et plus ici.