Podcast BB: l’honnêteté de Laporta, Messi et les espoirs de titre de Barcelone

Cette semaine sur le podcast Barca Blaugranes, j’interviewe Émile Avanessian. Emile écrit pour Hardwood Hype et, plus récemment, a écrit de très bons articles pour la NFL. Cette fois-ci, nous discutons du président de Barcelone et de son rôle dans le départ de Lionel Messi du club. Ensuite, passez du temps à discuter des nouvelles recrues Memphis Depay et Sergio Aguero. Enfin, pour finir avec une discussion sur la Liga autour de qui gagnera réellement la ligue cette saison. Côté note, nous avons enregistré avant le tirage au sort de l’UCL.

Podcasts Apple, Spotify, Google Podcasts, et plus ici.