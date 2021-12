Cette semaine sur le podcast Barca Blaugranes, je discute avec Jake de Bavarian Football Works au sujet du prochain match de Ligue des champions entre Barcelone et le Bayern Munich. Nous discutons de la situation étrange dans laquelle se trouve le Bayern Munich du point de vue de la santé, puis plongeons dans le match lui-même. Enfin, nous terminons avec le Ballon d’Or et si Rober Lewandowski méritait ou non le prix.

Podcasts Apple, Spotify, Google Podcasts, et plus ici.