Podcast BB : Xavi revient-il au bon moment ?

Photo de KARIM JAAFAR/. via .

Discuter avec Emile Avanessian

Cette semaine sur le podcast Barca Blaugranes, j’interviewe Émile Avanessian. Emile écrit pour Hardwood Hype et, plus récemment, a écrit de superbes écrits pour la NFL, du travail fantastique pour la NBA et des morceaux de cartes de sport. Cette fois-ci, nous discutons de l’ouverture du poste de directeur à Barcelone et de l’embauche présumée de Xavi. Le moment est-il venu pour Xavi de rentrer à la maison ? Ou est-ce que nous nous préparons pour la Juventus et Andrea Pirlo ou Chelsea et Frank Lampard ?

