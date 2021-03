Podcast Churros et Tácticas: Legacies: Cristiano vs Zidane, Messi vs Cruyff. PLUS: Mailbag

Dans cet épisode du podcast Churros y Tácticas, Kiyan Sobhani et Diego Lorijn répondent aux questions sur:

– Quel est le problème avec le schéma espagnol?

– Quand Luis Enrique s’installera-t-il sur un XI

– Que se passera-t-il au Clasico lorsque Raul Gonzalez et Xavi Hernandez prendront le contrôle du Real Madrid et de Barcelone?

– Qui a le plus grand héritage du Real Madrid? Cristiano Ronaldo ou Zinedine Zidane?

– Qui a un plus grand héritage à Barcelone? Lionel Messi ou Johan Cruyff

– Barcelone peut-elle être une propriété privée?

– Des joueurs du Real Madrid que Diego apprécie

– Les joueurs de Barcelone que Kiyan apprécie

– Est-ce que Diego emmènerait Sergio Aguero à Barcelone cet été?

– Et plus.

