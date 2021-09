Podcast Churros y Tácticas : avant-première de la Ligue des champions, semaine d’ouverture

Dans cet épisode du podcast Churros y Tácticas, Kiyan Sobhani et Diego Lorijn discutent :

– Les sentiments de Diego avant le match Barcelone vs Bayern Munich de ce soir

– Distractions hors terrain pour le Barça

– XI de départ probables

– Ronald Koeman adoptera-t-il une approche plus conservatrice ?

– Statistiques du Barça favorables

– La liste des effectifs du Bayern

– Une chance que Philippe Coutinho commence ?

– Alphonso Davies contre l’aile droite de Barcelone

– Quelle est l’importance de ce jeu ?

– Villarreal vs Atalante

– Comment Unai Emery abordera-t-il ce jeu ?

– L’importance de Dani Parejo

– De quoi le Real Madrid devrait-il s’inquiéter contre l’Inter Milan

– 1998 nostalgie

– Atlético Madrid vs Porto

– Le défi de Diego Simeone

– Séville vs Salzbourg

– Et plus.

Co-animateur et rédacteur en chef du podcast Managing Madrid, Kiyan Sobhani, avec Diego Lorijn — Barca TV, animateur de VIVA La Liga TV, se penchent sur les sujets les plus brûlants de la Liga.

