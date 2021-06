Podcast Churros y Tácticas : CarloBall est de retour

Dans cet épisode du podcast Churros y Tácticas, Kiyan Sobhani et Diego Lorijn discutent :

– À quelle vitesse les nouvelles évoluent dans le football

– Pourquoi le Real Madrid a-t-il décidé d’embaucher Carlo Ancelotti ?

– Les défis que Carlo aura

– Ses rotations serrées

– Qu’arrive-t-il à Sergio Ramos maintenant

– Renouveler Lucas Vazquez est-il le bon choix ?

– Peut-on faire confiance à Ancelotti pour révolutionner l’équipe ?

– Était-il vraiment la meilleure option ?

– Le sang-froid de Florentino en matière de prise de décision

– Diego présente Eric Garcia aujourd’hui

– La forme de Sergio Aguero au Barca

– Mise à jour Ronald Koeman vs Joan Laporta

