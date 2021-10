Podcast Churros y Tácticas : ce que le Real Madrid et Barcelone peuvent apprendre de l’Espagne

Dans cet épisode du podcast Churros y Tácticas, Kiyan Sobhani et Diego Lorijn discutent :

– La réaction des Madridistas espagnols à la défaite de l’Espagne face à la France en finale de l’UEFA Nations League

– La réaction des médias espagnols

– Que peuvent apprendre Barcelone et le Real Madrid de l’équipe nationale espagnole ?

– Pourquoi cette règle de la FIFA qui a permis le but vainqueur de Kylian Mbappe doit être modifiée

– Et plus.

