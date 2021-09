Podcast Churros y Tácticas : Classement de la meilleure fenêtre de transfert (Barca vs Atleti vs Real) ; Camavinga contre Pedro

Dans cet épisode réservé aux abonnés du podcast Churros y Tácticas, Kiyan Sobhani et Diego Lorijn discutent

– La consommation de caféine de Kiyan

– Suède vs Espagne

– Ferran Torres comme attaquant

– La vérité sur Ilaix Moriba

– Julen Agirrezabala

– Classement du meilleur mercato parmi les 3 premiers en Espagne : Real Madrid vs Atletico Madrid vs Barcelone

– Citation d’Emerson sur Barcelone

– Diego Simeone pourra-t-il faire entrer Joao Felix et Antoine Griezmann ensemble ?

– Un trio offensif potentiel d’Ansu Fati – Ousmane Demebele – Memphis Depay

– Eduardo Camavinga contre Peedri

– À quoi doit ressembler le 2e terrain de la Super League européenne

– Et plus.

J’espère que vous avez apprécié les churros crus. Merci d’être un mécène !

Co-animateur et rédacteur en chef du podcast Managing Madrid, Kiyan Sobhani, avec Diego Lorijn — Barca TV, animateur de VIVA La Liga TV, se penchent sur les sujets les plus brûlants de la Liga. Nous scrutons les plus grands matchs, disséquons les principaux points de discussion et apportons une perspective unique et fraîche au football espagnol.

Aimez-vous ce podcast? Devenez mécène et gagnez des récompenses pour aussi peu que 3 $ / mois ! Patreon.com/ChurrosYTacticas