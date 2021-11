Podcast Churros y Tácticas : Classement de la place du Real Madrid en Europe ; le contrat de Ramos ; Les malheurs du Barça

Dans cet épisode du podcast Churros y Tácticas, Kiyan Sobhani et Diego Lorijn discutent :

– Le petit entretien de Diego pour retarder la discussion sur le Barca

– Pourquoi Diego pense que le Real Madrid est « terrible »

– Le Real Madrid est-il capable de concourir au plus haut niveau ?

– Classement du Real Madrid parmi les meilleures équipes du monde

– Réflexion sur Chelsea vs Real Madrid la saison dernière

– Situation contractuelle de Sergio Ramos

– Les dernières citations de Lionel Messi

– Le nul 1 – 1 de Barcelone avec Alaves

– Un beau but d’Alaves

– Barcelone a-t-elle été malchanceuse ?

– Participation au Camp Nou

– L’héritage de Ronald Koeman

– Et plus.

Co-animateur et rédacteur en chef du podcast Managing Madrid, Kiyan Sobhani, avec Diego Lorijn — Barca TV, animateur de VIVA La Liga TV, se penchent sur les sujets les plus brûlants de la Liga.

