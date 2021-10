Podcast Churros y Tácticas : classement El Clasico, El Día Después

Dans cet épisode du podcast Churros y Tácticas, Kiyan Sobhani et Diego Lorijn discutent :

– Moment spécial de Diego avec son fils

– Un autre Clasico édulcoré

– Carlo Ancelotti contre la capacité managériale de Ronald Koeman

– Était-ce un résultat juste ?

– Les croix de Barcelone

– Et si Sergio Aguero avait commencé ?

– La critique de Sergino Dest / Frenkie de Jong

– Vinicius est-il un futur méchant du Clasico ?

– Vinny se délecte de la haine du Camp Nou du point de vue de Diego dans le stade

– La performance de Toni Kroos

– Le milieu de terrain KCM

– La blessure de Fede Valverde

– Ce qu’Eduardo Camavinga aurait aidé

– Et plus.

Co-animateur et rédacteur en chef du podcast Managing Madrid, Kiyan Sobhani, avec Diego Lorijn — Barca TV, animateur de VIVA La Liga TV, se penchent sur les sujets les plus brûlants de la Liga.

