Podcast Churros y Tácticas : classements honnêtes du Balon D’or ; Pensées pré-clasico

Dans cet épisode réservé aux abonnés du podcast Churros y Tácticas, Kiyan Sobhani et Diego Lorijn discutent :

– Pourquoi c’est un si gros week-end pour Barcelone

– Austin Powers : membre d’or

– Mini Clasico demain : Real Madrid Castilla vs Barcelone B

– Les citations de Jorge Valdano sur Raul Gonzalez

– La bière préférée de Diego

– Classement honnête du Balon D’or

– Dans quelle mesure le trophée de la Copa America de Lionel Messi devrait-il compter pour le prochain prix?

– Benzema contre Lewandowski contre Messi

– Les pronostics du Clasico

– Responsabilités pour chaque équipe

– Bartomeu disait-il la vérité sur l’offre d’Ansu Fati ?

– La présélection du Golden Boy

– Réflexions de Diego sur l’ère néerlandaise du Real Madrid

– Newcastle acceptera-t-il certains des gros contrats de Barcelone / Real Madrid ?

– Et plus.

Profitez des churros crus, patrons !

Co-animateur et rédacteur en chef du podcast Managing Madrid, Kiyan Sobhani, avec Diego Lorijn — Barca TV, animateur de VIVA La Liga TV, se penchent sur les sujets les plus brûlants de la Liga. Nous scrutons les plus grands matchs, disséquons les principaux points de discussion et apportons une perspective unique et fraîche au football espagnol.

Aimez-vous ce podcast? Devenez mécène et gagnez des récompenses pour aussi peu que 3 $ / mois ! Patreon.com/ChurrosYTacticas