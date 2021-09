Podcast Churros y Tácticas : comment résoudre le problème du PSG ; L’interview de Piqué

Dans cet épisode du podcast Churros y Tácticas, Kiyan Sobhani et Diego Lorijn discutent :

– Commentaires de Sergio Aguero sur l’entraînement de Barcelone

– L’interview de Gérard Piqué

– Tensions lors de la dernière année de Pep Guardiola à Barcelone

– Les boissons gazeuses de Lionel Messi

– Qu’est-ce que le vestiaire a allumé sur Luis Enrique?

– L’évaluation par Ronaldo Nazario des chances du PSG en Ligue des champions

– L’effort défensif de Neymar

– La tentative de Joan Laporta de signer Neymar cet été

– Comment résoudre le problème du PSG

– Et plus.

