Podcast Churros y Tácticas: composition du PSG, offre rétractée du Barça, situation d’Odegaard

Dans cet épisode du podcast Churros y Tácticas, Kiyan Sobhani et Diego Lorijn discutent :

– Le chagrin de Diego

– Le trophée Joan Gamper

– Répondre aux questions sur la situation de Lionel Messi

– Que va-t-il arriver à Sergio Aguero ?

– L’idée de jouer gratuitement et de prendre des réductions de salaire

– La situation de Martin Odegaard

– Appel téléphonique de Florentino Perez à Joan Laporta à propos de l’accord CVC et Messi

– Le nouvel album de Nas

– Et plus.

Co-animateur et rédacteur en chef du podcast Managing Madrid, Kiyan Sobhani, avec Diego Lorijn — Barca TV, animateur de VIVA La Liga TV, se penchent sur les sujets les plus brûlants de la Liga. Nous scrutons les plus grands matchs, disséquons les principaux points de discussion et apportons une perspective unique et fraîche au football espagnol.

