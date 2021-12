Podcast Churros y Tácticas : course de la Liga ; Real – Athletic / Séville – Barca Primer; Cholo contre Suarez

Dans cet épisode du podcast Churros y Tácticas, Kiyan Sobhani et Diego Lorijn discutent :

– La performance de Gavi contre Elche

– La forme de Ter Stegen

– Conférence de presse de Xavi aujourd’hui

– Barcelone et les mauvaises habitudes

– Le rôle de Frenkie de Jong

– Affrontement Barca vs Séville demain

– À quel point cette équipe de Séville est-elle réelle ?

– Diego Simeone contre Luis Suarez

– Le meilleur endroit pour un Cule pour regarder un match à Madrid

– Vinicius peut-il remporter le Balon D’or en 2022

– Clarification de la citation d’Alvaro Cervera à Kiyan après le match

– Et plus.

