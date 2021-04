Podcast Churros y Tácticas: De délicieux churros croustillants salés après le Clasico

Dans cet épisode du podcast Churros y Tácticas, Kiyan Sobhani et Diego Lorijn discutent:

– Le meilleur Clasico depuis longtemps

– Le retour de la tension!

– Quelle est la réaction générale de Cules sur la bataille Zidane vs Koeman?

– Le but de Karim Benzema

– C’était un bon résultat?

– La ligne défensive de Barcelone

– Incidents controversés

– Le Real Madrid est-il fatigué?

– La course au titre

– Et plus.

Avez-vous apprécié ces churros? Obtenez une version plus brute tous les vendredis exclusivement sur Patreon.com/ChurrosyTacticas

Co-animateur et rédacteur en chef du podcast Managing Madrid, Kiyan Sobhani, avec Diego Lorijn – Barca TV, animateur de VIVA La Liga TV, se plongent dans les sujets les plus chauds de la Liga. Nous examinons les plus grands matchs, disséquons les principaux points de discussion et apportons une perspective unique et fraîche au football espagnol.

Aimez-vous ce podcast? Devenez mécène et gagnez des récompenses pour aussi peu que 3 $ / mois! Patreon.com/ChurrosYTacticas