Podcast Churros y Tácticas: des montagnes russes absolues en Liga ce week-end

– Barcelone roule sur Chelsea lors de la finale de la Ligue des champions féminine de l’UEFA

– Pas de Clasico à Segunda la saison prochaine

– Raconter comment nous avons vécu les matchs du dimanche soir à travers nos objectifs respectifs

– Ter Stegen / Gerard Pique / Clement Lenglet en difficulté

– Ronaldo Nazario est MIA

– Le nouveau prêt bancaire du Barça

– Quelles sont les chances que Ronald Koeman reste?

– Pimienta contre Xavi

– Carton rouge de Raul Garcia suivi du but de Luis Suarez

– Le rêve de Kiyan hier soir à propos de la dernière journée

– Et plus.

