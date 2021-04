Podcast Churros y Tácticas: Épisode de Hay Liga

Dans cet épisode du podcast Churros y Tácticas, Kiyan Sobhani et Diego Lorijn discutent:

– Les luttes de l’Atletico Madrid

– Est-ce que Barcelone a vraiment le contrôle?

– Revisiter nos pronostics sur la Liga

– Comparaison des horaires restants du Real Madrid, de l’Atletico et du Barca

– Nouvelle preuve vidéo / audio du racisme de Juan Cala envers Mouctar Diakhaby lors du match Cadix – Valence

– Est-ce que Séville devrait ramener Bryan Gil?

– Et plus.

Avez-vous apprécié ces churros? Obtenez l’édition préliminaire du Clasico ce vendredi, exclusivement sur Patreon.com/ChurrosyTacticas

Co-animateur et rédacteur en chef du podcast Managing Madrid, Kiyan Sobhani, avec Diego Lorijn – Barca TV, animateur de VIVA La Liga TV, se plongent dans les sujets les plus chauds de la Liga. Nous examinons les plus grands matchs, disséquons les principaux points de discussion et apportons une perspective unique et fraîche au football espagnol.

Aimez-vous ce podcast? Devenez mécène et gagnez des récompenses pour aussi peu que 3 $ / mois! Patreon.com/ChurrosYTacticas