Podcast Churros y Tácticas: ESL Aftermath; Course au titre de la Liga

Dans cet épisode réservé aux mécènes du podcast Churros y Tácticas, Kiyan Sobhani et Diego Lorijn discutent:

– À quel point notre dernier épisode était obsolète après sa publication

– Y a-t-il des implications juridiques pour les équipes sortant de la Super League européenne?

– À quel point l’ESL est-elle morte?

– Les joueurs commencent à dénoncer le nouveau format de la Ligue des champions

– Y a-t-il une solution à tout?

– Real Madrid vs Cadix

– Atletico Madrid contre Huesca

– Barcelone vs Getafe

– Et plus.

Merci d’être un mangeur de Churro premium. Profitez-en, légendes.

Co-animateur et rédacteur en chef du podcast Managing Madrid, Kiyan Sobhani, avec Diego Lorijn – Barca TV, animateur de VIVA La Liga TV, se plongent dans les sujets les plus chauds de la Liga. Nous examinons les plus grands matchs, disséquons les principaux points de discussion et apportons une perspective unique et fraîche au football espagnol.

Aimez-vous ce podcast? Devenez mécène et gagnez des récompenses pour aussi peu que 3 $ / mois! Patreon.com/ChurrosYTacticas