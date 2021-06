Podcast Churros y Tácticas : Espagne – Pologne après-match, PLUS : Memphis, Real Madrid Socios

Dans cet épisode réservé aux abonnés du podcast Churros y Tácticas, Kiyan Sobhani et Diego Lorijn discutent :

– Par le parcours de l’Espagne dans un match nul 1 – 1

– Cette équipe est-elle assez talentueuse pour se qualifier pour la finale ?

– Le onze de départ de Luis Enrique contre la Pologne

– Ses tactiques et sous-marins

– La défense de l’Espagne et comment ils ont traité Robert Lewandowski

– La presse polonaise

– Le rôle de Gérard Moreno

– Où sont Thiago et Mikel Oyarzabal ?

– Cristiano Ronaldo contre l’Allemagne

– Le partenariat Pau Torres – Aymeric Laporte

– Où Memphis Depay va-t-il jouer à Barcelone ?

– Le combat européen de Pep Guardiola

– Pourquoi le Real Madrid n’autorise-t-il pas plus de socios ?

– Joan Laporta vs Florentino Perez d’un point de vue purement sportif

– Les citations d’après-match de Luis Enrique

– Futurs méchants du Clasico

– Et plus.

Profitez de ces Churros, Patrons !

Co-animateur et rédacteur en chef du podcast Managing Madrid, Kiyan Sobhani, avec Diego Lorijn — Barca TV, animateur de VIVA La Liga TV, se penchent sur les sujets les plus brûlants de la Liga. Nous scrutons les plus grands matchs, disséquons les principaux points de discussion et apportons une perspective unique et fraîche au football espagnol.

