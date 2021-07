Podcast Churros y Tácticas : Espagne vs Italie après le match et réflexion sur la course/l’avenir de l’Espagne

Dans cet épisode réservé aux abonnés du podcast Churros y Tácticas, Kiyan Sobhani et Diego Lorijn discutent :

– L’Espagne aurait-elle pu être encore meilleure qu’elle ne l’était avec de petits ajustements ?

– Le bris de ligne de l’Espagne contre la défense de l’Italie

– La ligne haute de l’Espagne

– Tactiques des deux côtés

– Les sautes d’élan

– But et penalty manqués d’Alvaro Morata

– La solution de Gerard Pique aux tirs au but

– Les performances de Pedro

– Thiago a-t-il sous-performé dans sa carrière ?

– Les citations d’après-match de Jordi Alba

– Ce que le Real Madrid peut apprendre de l’Espagne

– Et plus.

Co-animateur et rédacteur en chef du podcast Managing Madrid, Kiyan Sobhani, avec Diego Lorijn — Barca TV, animateur de VIVA La Liga TV, se penchent sur les sujets les plus brûlants de la Liga. Nous scrutons les plus grands matchs, disséquons les principaux points de discussion et apportons une perspective unique et fraîche au football espagnol.

