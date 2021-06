Podcast Churros y Tácticas : Espagne vs Slovaquie après le match

Dans cet épisode réservé aux abonnés du podcast Churros y Tácticas, Kiyan Sobhani et Diego Lorijn discutent :

– Champagne

– Les changements de Luis Enrique pour le match contre la Slovaquie

– La prestation de Sergio Busquets

– Les performances de Pedro

– La défense de la Slovaquie

– Critiques de l’Espagne (oui, après une victoire de 5 à 0, nous avons trouvé des moyens de le faire)

– Qui doit tirer le prochain penalty ?

– Réflexions sur la façon dont l’Espagne et la Croatie s’affrontent

– La vérité derrière l’ovation debout d’Alvaro Morata

– Pourquoi Eric Garcia a-t-il remplacé Pau Torres ?

– Comment l’Espagne devrait-elle aligner contre la Croatie?

– Les pensées de Diego sur Cristiano Ronaldo jouant pour Barcelone

– Et plus.

Dégustez ces Churros, légendes.

Co-animateur et rédacteur en chef du podcast Managing Madrid, Kiyan Sobhani, avec Diego Lorijn — Barca TV, animateur de VIVA La Liga TV, se penchent sur les sujets les plus brûlants de la Liga. Nous scrutons les plus grands matchs, disséquons les principaux points de discussion et apportons une perspective unique et fraîche au football espagnol.

