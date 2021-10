Podcast Churros y Tácticas : examen de l’UCL ; Passer en revue tous les remplaçants de Koeman

Dans cet épisode réservé aux abonnés du podcast Churros y Tácticas, Kiyan Sobhani et Diego Lorijn discutent :

– Le voyage de Kiyan à Los Angeles

– Le virage 180 pour Churros après la défaite du Real Madrid contre le shérif et la défaite de Barcelone contre Benfica

– Une panne de Barca vs Benfica

– Les problèmes du Barça, y compris leur ligne haute, leurs erreurs, Luuk de Jong, et plus encore

– Les chances du Barça en Ligue des champions maintenant

– Joueurs ne connaissant le 3-4-3 qu’avant le match

– Le presseur de Ronald Koeman

– Andrea PIRLO ?!?! POURQUOI?

– Autres candidats pour remplacer Koeman

– Un pitch : pourquoi Diego pense que c’est le bon moment pour manager le Barça

– Le calendrier à venir du Barça

– Et plus.

